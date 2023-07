Dédicace de l’auteur Daniel Courant à l’Office du Tourisme de Niort Le séchoir Niort, 6 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le jeudi 6 juillet 2023, l’auteur Daniel Courant sera en dédicace à Port Boinot pour son dernier livre « Guide architecture de Niort ».

Rendez-vous à 16h pour une présentation officielle de l’ouvrage, à Port Boinot au Séchoir..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Le séchoir Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Thursday July 6, 2023, author Daniel Courant will be signing his latest book, « Guide architecture de Niort », at Port Boinot.

Meet him at 4pm for an official presentation of the book, at Port Boinot au Séchoir.

El jueves 6 de julio de 2023, el escritor Daniel Courant firmará su último libro « Guide architecture de Niort » en Port Boinot.

Reúnase con él a las 16:00 para la presentación oficial del libro en Port Boinot au Séchoir.

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, wird der Autor Daniel Courant in Port Boinot sein neuestes Buch « Guide architecture de Niort » signieren.

Treffpunkt ist um 16 Uhr zur offiziellen Vorstellung des Buches in Port Boinot im Séchoir.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Niort Marais Poitevin