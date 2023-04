Concert : Dick Annegarn Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’Évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Concert : Dick Annegarn Le séchoir d’Aillac, 14 avril 2023, Carsac-Aillac Carsac-Aillac. Carsac-Aillac ,Dordogne , Carsac-Aillac Concert : Dick Annegarn EUR Bourg d’Aillac Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

2023-04-14 21:20:00 – 2023-04-14

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

Carsac-Aillac

Dordogne Carsac-Aillac . EUR 22 Poète-trublion venu du Nord, Dick Annegarn mène depuis le début des années 1970, une carrière francophone sans compromis. Aux flonflons du show-biz, il a longtemps préféré l’exil volontaire et la liberté artistique. Mais absent ou présent de la scène musicale, le public ne l’a jamais oublié !

20 h 30 // 22 euros Poète-trublion venu du Nord, Dick Annegarn mène depuis le début des années 1970, une carrière francophone sans compromis. Aux flonflons du show-biz, il a longtemps préféré l’exil volontaire et la liberté artistique. Mais absent ou présent de la scène musicale, le public ne l’a jamais oublié ! +33 5 53 29 87 27 Le séchoir d’Aillac

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Carsac-Aillac, Dordogne Autres Lieu Carsac-Aillac Adresse Carsac-Aillac Dordogne Le séchoir d’Aillac Bourg d'Aillac Ville Carsac-Aillac Carsac-Aillac Departement Dordogne Tarif EUR Lieu Ville Le séchoir d’Aillac Bourg d'Aillac Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carsac-aillac carsac-aillac/

Concert : Dick Annegarn Le séchoir d’Aillac 2023-04-14 was last modified: by Concert : Dick Annegarn Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac 14 avril 2023 Bourg d'Aillac Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac Dordogne le Séchoir d'Aillac Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne