Marcher depuis la nuit des temps : conférence – spectacle Le Séchoir Coly-Saint-Amand, dimanche 14 janvier 2024.

Coly-Saint-Amand Dordogne

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

17h. La cie Monik LéZart, en résidence dans le bourg de Saint-Amand de Coly, vous propose une petite conférence-spectacle afin de présenter le projet « Marcher depuis la nuit des temps ». Gratuit.

Projet de territoire et spectacle vivant.

Ce projet à la fois scientifique et artistique porté par l’Agence Monik LéZart, centre de créations artistiques basé dans les Cévennes, allie territoire, art et science dont l’objectif final est la création d’un centre de recherche itinérant pédestre dédié à l’imagination, l’inspiration et la créativité entre la grotte Chauvet, en Ardèche, à la grotte de Lascaux. La cie sera en résidence du 7 au 17 janvier.

Gratuit, entrée libre.

Le Séchoir

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



