À l’occasion des Journées du Patrimoine Européen 2023, assistez à une visite guidée de l’un des derniers séchoirs à houblon en bois.

Fait de bois et de briques, la construction du bâtiment date de 1904. Aujourd’hui, ce bâtiment abrite l’atelier du sculpteur Jean-Marc Tournois.

Nous vous présenterons aussi le projet de rénovation et de réhabilitation autour de ce bâtiment emblématique et représentatif de l’activité économique de ce territoire pendent plusieurs dizaine d’années.

Le Séchoir à Houblon 5, chemin de Spoy 21310 Bèze Bèze 21310 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/profile.php?id=100086955198942

Un projet de rénovation est en cours, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, ainsi que le projet de l’installation d’un lieu de mémoire autours de la culture du houblon et d’une petite brasserie. Il sera aussi un « tiers lieu » pouvant accueillir la culture, l’art, le patrimoine au sein d’un même endroit.

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Hervé Bonnerot