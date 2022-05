Le SDIA organise son premier événement en présentiel ! EdgeNEXT, 18 mai 2022, Amsterdam.

Le SDIA organise son premier événement en présentiel !

EdgeNEXT, le mercredi 18 mai à 13:30

**Nous sommes très heureux de vous inviter à notre premier événement :** * L’événement sera organisé à EdgeNEXT Amsterdam * Il aura lieu le 18 mai de 13h45 à 18h00 * Nous co-organisons cet événement avec EdgeNEXT : 2 programmes en 1 après-midi * Un apéritif réseautage est organisé à 18h00. Nous avons un nombre limité de places : premiers arrivés, premiers servis. S’il vous plait répondez au plus vite. **L’ordre du jour sera le suivant :** * 13h45 : Ouverture des portes * 14h00 : Début du programme par Daan Terpstra (PDG de SDIA) Mot de bienvenue et perspectives de la feuille de route vers une économie numérique durable d’ici 2030 * 14h10 : Keynote de Max Schulze (Fondateur du SDIA) Pourquoi avons-nous besoin d’un cadre d’empreinte carbone numérique ? * 14h25 : 2 tables rondes animées par Max Schulze L’accent est mis sur les logiciels et le centre de données (voir ci-dessous pour plus d’informations) * 15h45 : Pause café * 16h00 : Evénement EdgeNEXT (plus d’informations prochainement) * 18h00 : Apéritif de réseautage ### Panel 1 – Pourquoi est-il important de rendre les logiciels conscients de leur empreinte ? * Leonieke Mevius – SURF * Inky Vos – SDIA * Wouter Crul – Pôle Sud * Patricia Lago – Université VU ### Panel 2 – Quel est le rôle de la supply chain pour rendre un datacenter plus durable ? * Patrick Eikenaar – DELL * Igor Jitta – Penta Infra * Eske van Egerschot-Montoya – Conseil économique d’Amsterdam * NordC (en attente de confirmation) ### Communauté néerlandaise Pour des raisons climatiques, nous aimerions inviter uniquement notre communauté néerlandaise à cet événement. Si vous voyagez déjà à Amsterdam pour affaires, vous êtes le bienvenu. Pour les autres membres de l’Alliance, nous sommes profondément désolés mais ne vous inquiétez pas, nous organiserons d’autres événements de rassemblement dans d’autres pays !

sur inscription

EdgeNEXT Fred Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam Amsterdam Zuid



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T18:00:00