Le scorpion dans la maison Théâtre de la Violette, 17 février 2022, Toulouse.

Le scorpion dans la maison

du jeudi 17 février au samedi 19 février à Théâtre de la Violette

Dans son précédent spectacle « Matériau 14…Ombres portées », Roland Gigoi racontait la Grande Guerre à partir des archives et souvenirs de son grand-père. Avec le « Scorpion dans la Maison », il s’empare une nouvelle fois de son histoire familiale et, dans un jeu subtil de correspondances, de fragments et de formes, il met en scène ses interrogations sur l’inceste et les violences faites à l’enfance. Par la compagnie **Entresort Théâtre** _**« Sur ce sujet grave, Roland Gigoi a su composer un beau texte poétique, sensible et qui touche juste » -**_ **Agathe Raybaud (Le Clou dans la Planche)**

Tarifs : 11 – 13 euros

Seul en scène par la compagnie Entresort Théâtre : Roland Gigoi s’empare de son histoire familiale et il met en scène ses interrogations sur l’inceste et les violences faites à l’enfance.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T19:30:00 2022-02-17T20:40:00;2022-02-18T19:30:00 2022-02-18T20:40:00;2022-02-19T20:45:00 2022-02-19T21:55:00