Le Science Tour des Pyrénées Cauterets, 21 août 2021-21 août 2021, Cauterets.

Le Science Tour des Pyrénées 2021-08-21 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-21 16:30:00 16:30:00 Esplanade des œufs CAUTERETS

Cauterets Hautes-Pyrénées

Le réseau national des Petits Débrouillards est le premier réseau associatif de culture scientifique et technique en France. Nous proposons aux enfants, jeunes et grand public, des activités et ateliers scientifiques et techniques, et participons aux débats de société sur l’éducation et la culture.

Petits et grands embarquent ainsi pour le Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est Pas Sorcier ! À bord de l’un de nos camions-laboratoires, chacun est invité à redécouvrir le questionnement et la démarche scientifique. Comme Fred et Jamy, nos animateurs proposent aux vacanciers d’explorer une thématique : vins, alimentation, climat, numérique… Pour dénicher les scientifiques de demain ? Certainement, mais surtout pour démultiplier les lieux de pratique des sciences et techniques, au plus près des publics.

LES PETITS DEBROUILLARDS, en partenariat avec le Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves vous proposent le « Science Tour » de massif : pleins phares sur les Pyrénées arrive le 21 Août dans les Hautes-Pyrénées ! Nous y proposons gratuitement et librement aux touristes et habitants des animations scientifiques autour des ressources montagnardes.

La ressource en eau, le géo-thermalisme, l’agropastoralisme seront les thématiques appréhendées lors de cette tournée.

+33 6 44 07 71 75

