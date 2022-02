Le Schpountz Allauch, 6 février 2022, Allauch.

Le Schpountz Espace Robert Ollive 893 Av. Salvador Allende Allauch

2022-02-06 – 2022-02-06 15:00:00 15:00:00 Espace Robert Ollive 893 Av. Salvador Allende

Allauch Bouches-du-Rhône

Irénée Fabre, petit épicier Marseillais très prétentieux, rêve d’être une vedette du grand écran. De passage dans son village, une troupe de cinéma lui fait signer un contrat mirobolant…Farce ?

En tout cas, Irénée, aveugle de vanité, se rend à Paris pour tourner ce qu’il croit être son premier film. C’est alors qu’il découvre qu’on s’est joué de lui et qu’il n’est en fait qu’une « Schpountz », soit un idiot, un fada, intimement persuadé de son génie.

Mais s’il en avait pourtant, du génie, dont il serait le premier surpris, lui qui se figure grand tragédien ? Le génie du comique, par exemple…

Et si la gloire s’en mêlait après tout ?

Compagnie du Schpountz

Ecrit et mis en scène par Marco Paolo

Pièce de théâtre comique, d’après l’œuvre de Marcel Pagnol sur une adaptation théâtrale de Marco Paolo.

Artistes : Marco Paolo, Xavier Delattre, Laurent Perez, Stéphanie Daniel, Jean Garcia.

SPECTACLE COMPLET



Quand un « Schpountz », soit un idiot, un fada de Marseille se rend à Paris pour devenir une vedette de cinéma.

+33 4 91 10 48 22

Irénée Fabre, petit épicier Marseillais très prétentieux, rêve d’être une vedette du grand écran. De passage dans son village, une troupe de cinéma lui fait signer un contrat mirobolant…Farce ?

En tout cas, Irénée, aveugle de vanité, se rend à Paris pour tourner ce qu’il croit être son premier film. C’est alors qu’il découvre qu’on s’est joué de lui et qu’il n’est en fait qu’une « Schpountz », soit un idiot, un fada, intimement persuadé de son génie.

Mais s’il en avait pourtant, du génie, dont il serait le premier surpris, lui qui se figure grand tragédien ? Le génie du comique, par exemple…

Et si la gloire s’en mêlait après tout ?

Compagnie du Schpountz

Ecrit et mis en scène par Marco Paolo

Pièce de théâtre comique, d’après l’œuvre de Marcel Pagnol sur une adaptation théâtrale de Marco Paolo.

Artistes : Marco Paolo, Xavier Delattre, Laurent Perez, Stéphanie Daniel, Jean Garcia.

Espace Robert Ollive 893 Av. Salvador Allende Allauch

dernière mise à jour : 2022-02-03 par