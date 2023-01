Le Schnepf en fête Sondernach, 25 février 2023, Sondernach Sondernach.

Le Schnepf en fête

2023-02-25 – 2023-02-25

Au programme de ces deux journées festives :

Soirée Kuastall avec DJ Fabrizio le 25/02/2023 à partir de 16h30

Vis ma vie de Musher : L’univers du traineau à chien les 25 et 26/02/2023 en journée

Sculptures de neige et petites animations les 25 et 26/02/2023

La Yourte en fête : Petite collation, chocolat chaud, etc. les 25 et 26/02/2023

Animotrésor : parcours orienté qui vous fera entrer dans l’univers de nos amis les animaux de la forêt les 25 et 26/02/2023

Descente aux flambeaux avec pioupiou et garoloup les 25 et 26/02/2023

Skitchen : Bar à soupes et plats montagnards à emporter les 25 et 26/02/2023

ZINGLE SPORTS : 20% de réduction sur le prix de la location pour chaque skieur en tenu retro (avant 2000) les 25 et 26/02/2023

UFFRAIN : Circuit raquettes entre fermes auberges les 25 et 26/02/2023

+33 3 89 21 09 84

