BEBE BAROQUE Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

BEBE BAROQUE Le Scarabée – Salle de spectacles, 3 juin 2023, LA VERRIERE. BEBE BAROQUE Samedi 3 juin 2023, 10h30 Le Scarabée – Salle de spectacles

A partir de 5,00€

BEBE BAROQUE Spectacle musical pour bébés Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE Les sopranes Cécile Dalmon et Dorothée Leclair vous proposent un concert spécialement pour les 0-3 ans autour du sommeil et du rêve, en plusieurs étapes : l’endormissement, le sommeil profond, le cauchemar et la plénitude du sommeil, alternant morceaux classiques et comptines. Il n’y a pas d’âge pour commencer à écouter de la musique ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00

2023-06-03T12:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE lieuville Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE

Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-verriere/

BEBE BAROQUE Le Scarabée – Salle de spectacles 2023-06-03 was last modified: by BEBE BAROQUE Le Scarabée – Salle de spectacles Le Scarabée - Salle de spectacles 3 juin 2023 La Verrière Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE

LA VERRIERE