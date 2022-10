CEREBRO Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

CEREBRO Le Scarabée – Salle de spectacles, 15 avril 2023, LA VERRIERE. CEREBRO Samedi 15 avril 2023, 20h30 Le Scarabée – Salle de spectacles

A partir de 12,00€

CEREBRO Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE Ce projet insolite mêle théâtre et magie nouvelle pour aborder les mécanismes de manipulation. D’approche ludique, il propose en filigrane une réflexion troublante sur le rapport à l’autorité sous toutes ses formes et les dérives qui peuvent en découler. Mi-gourou mi-coach de vie, Matthieu Villatelle imagine avec les spectateurs Cerebro un (faux) programme de développement personnel qui va leur permettre de révéler leur véritable potentiel. À partir de cette fiction, ils sont invités à expérimenter les méthodes révolutionnaires de Cerebro afin de démonter ensemble les mécanismes de persuasion et de manipulation à l’œuvre. Une invitation à éveiller notre vigilance. « Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres sauront le faire fonctionner pour vous. » Co-écrit et mis en scène par Kurt Demey (Évidences inconnues, Garden of chance), Cerebro utilise la magie pour questionner notre rapport à l’autorité, à la croyance et au réel. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00

2023-04-15T22:30:00+02:00

