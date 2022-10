TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Le Scarabée – Salle de spectacles, 2 avril 2023, LA VERRIERE. TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Dimanche 2 avril 2023, 17h00 Le Scarabée – Salle de spectacles

A partir de 8,00€

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Arts de la piste dès 3 an Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout et n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Une rencontre explosive qui va créer des… déséquilibres ! Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité à travers le langage des corps et des objets. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T17:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE lieuville Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE

Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-verriere/

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Le Scarabée – Salle de spectacles 2023-04-02 was last modified: by TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Le Scarabée – Salle de spectacles Le Scarabée - Salle de spectacles 2 avril 2023 La Verrière Le Scarabée - Salle de spectacles LA VERRIERE

LA VERRIERE