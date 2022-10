ORENDA TRIO LOUVE Le Scarabée – Salle de spectacles, 11 mars 2023, LA VERRIERE.

ORENDA TRIO LOUVE Samedi 11 mars 2023, 20h30 Le Scarabée – Salle de spectacles

A partir de 8,00€

ORENDA TRIO LOUVE Trio vocal

Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Vous avez sans doute déjà croisé le chemin de ce trio Franco-Bulgare, fondé sous l’impulsion de Stefka Miteva. Après plusieurs collaborations au sein de divers projets de musiques actuelles avec Gims (La Même) ou Stromae (L’Enfer) ou dans l’émission The Voice, Orenda Trio reste fidèle aux polyphonies et rythmes des Balkans et se met en route pour un nouveau voyage musical, à la fois ancré dans la tradition et tourné vers demain.

Rythmes et chants rituels, rimes et ritournelles, légendes, contes et histoires surnaturelles, rêveries contemporaines et intemporelles, sont autant de fils nuancés qui viennent tisser la trame colorée de Louve, le nouveau spectacle d’Orenda Trio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T22:30:00+01:00