Soirée cubaine!!! Le Scarabée – Salle de spectacles, 10 février 2023, LA VERRIERE.

A partir de 8,00€

Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Un bout du Cuba à La Verrière !

C’est une véritable invitation au voyage autour de Cuba et des pays d’Amérique Latine proposée en partenariat avec Kdanse, école de danse de salon (Rock, Salsa, Country, Line Dance, Chacha, Tango, Valse, Quick Step, Rumba, Paso Doble, Bachata, Tango Argentin…) de La Verrière !

Grande nouveauté du Scarabée, une soirée qui nous remplira de soleil mêlant initiation, pratique et show avec Yalili et Yvan Martinez ! Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands danseurs cubains de Paris, sa réputation tient à son style et à sa fusion des danses jazz, rock and roll, swing, tango et flamenco, sans oublier la diversité des danses afro cubaines (Rumba, Mambo, Chachacha, Son, Pachanga, Danzon et autres…). Embarquez pour un voyage aux rythmes des musiques Cubaines et Afro-Caribéennes en compagnie d’Ivan Martinez et Yalili !

Au programme de la soirée : de la Danse, des grains de folie et du partage en compagnie d’Ivan Martinez et de Yalili !

