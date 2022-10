KARAOKING Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

KARAOKING Le Scarabée – Salle de spectacles, 27 janvier 2023, LA VERRIERE. KARAOKING Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 Le Scarabée – Salle de spectacles

A partir de 15,00€

KARAOKING En partenariat avec le CLC du Mesnil Saint Denis Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE Chanter avec des musiciens et non plus sur des bandes… Une expérience forte et une animation originale pour vos soirées avec ambiance garantie pour grands et petits ! Des musiciens expérimentés vous accompagnent « en live » et s’adaptent pour vous soutenir dans votre prestation. Les textes qui défilent, le clavier à droite, le guitariste à gauche, le batteur derrière… Une expérience inoubliable pour tous ceux qui s’y essayent. Pour vous entrainer avant de monter sur la scène du Scarabée, les autres Karaoking au CLC : samedi 1er octobre, samedi 3 décembre puis le samedi 4 février et le samedi 1er avril. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-01-27T21:00:00+01:00

