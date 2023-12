THE RABEATS LE SCARABEE – ROANNE Riorges, 14 janvier 2024, Riorges.

The Rabeats – Tribute to The Beatles The Last Tour Un beau jour de 1999, les Rabeats, ces quatre amis musiciens amie´nois qui aimaient a` se rencontrer pour discuter des heures durant de leur passion pour les Beatles, ont de´cide´ de reprendre la musique des quatre garc¸ons de Liverpool sur sce`ne par pur plaisir.A cette e´poque, le concept de Tribute Band n’existait pas encore en France et les quatre amis ne se doutaient pas qu’ils venaient de s’engager dans une extraordinaire aventure qui allait durer des anne´es et passer a` une vitesse vertigineuse. Apre`s avoir joue´ dans tous les Ze´niths de France et des dizaines de fois a` l’Olympia, parcouru plusieurs continents, de lointaines i^les de Saint-Pierre-et-Miquelon a` Shanghai, en passant par la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Belgique, la Suisse, l’Italie, la Russie, le Maroc et la Tunisie, les quatre amis, de´cident d’entamer une ultime tourne´e jusqu’en 2025, soit 60 ans apre`s la venue des Beatles en France. Cette tourne´e e´ve´nement (qui passera par L’Olympia les 26 et 27 Janvier 2024 et dans les plus grandes salle de France) rendra hommage aux quatre garc¸ons de Liverpool, mais e´galement aux quatre garc¸ons d’Amiens et s’annonce comme un ve´ritable bouquet final. THE END !

Tarif : 30.80 – 64.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:30

LE SCARABEE – ROANNE RUE DU MARCLET 42153 Riorges 42