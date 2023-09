CALIBEURDAINES Le Scarabée La Verrière, 16 mars 2024, La Verrière.

CALIBEURDAINES Samedi 16 mars 2024, 20h30 Le Scarabée

Les 12 musiciens de Calibeurdaine nous concoctent une soirée spéciale Saint Patrick ! Venez danser en rond, en chaîne, sur un pas en 4, 6 ou 8 temps … L’An Dro, la Gavotte, la Jig… n’auront plus de secret pour vous !

Calibeurdaine, association de danses folk, basée à Guyancourt, qui a pour but de promouvoir la danse traditionnelle de tous pays, et de faire danser le public.

Riche d’un répertoire très large, Calibeurdaine anime aussi l’initiation en amont de la soirée pour débutants ou initiés, et pour tout public souhaitant vivre un moment convivial de danse et de partage !

18h30-19h30 Initiation aux danses du bal par le groupe Calibeurdaine : approche des différentes danses proposées lors de la soirée.

Gratuit, pour les détenteurs d’une place de spectacle. Sur réservation.

19h30 Galettes et crêpes sur place par l’association Pan’s des Sens

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3254 »}]

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

