A DOS DE CHAMEAU Le Scarabée La Verrière, 17 décembre 2023, La Verrière.

A la croisée du théâtre, de la musique et de la marionnette grandeur nature, A Dos de Chameau est une véritable embardée, un appel à l’aventure pour petits et grands ! Là où les plus jeunes s’amuseront de ses drôles de personnages, les adultes y liront une fable philosophique au sujet de la quête de sens, et de la quête de soi. L’occasion également de (re)découvrir la splendeur des créatures mécaniques articulées de l’Ile de Nantes grâce à l’intervention experte de l’atelier de la compagnie « La Machine » dans la construction de la pièce maîtresse du spectacle : un chameau à taille réelle, né de ferraille, de cuir, de tissages et de tous ses souvenirs entassés dans son dos.

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3252 »}]

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

