Pierre et Mohamed, c’est l’histoire d’une amitié sans faille entre deux hommes : un chrétien et un musulman dans une guerre civile déchirée par la guerre civile et les attentats. Pierre et Mohamed, depuis 2011, c’est aussi une pièce de théâtre, jouée plus de 1900 fois et dans 13 pays, qui commémore la mémoire du père dominicain, Evêque d’Oran, assassiné en compagnie de son chauffeur : Mohamed, lors d’un attentat le 1er aout 1996.

Jean-Baptiste Germain, s’est mis dans la peau de Mohamed, 21 ans, le chauffeur de Pierre Claverie. Jean-Baptiste Germain est aussi Pierre Claverie, ce pied noir né à Babel oued, dans ce qu’il appelle la bulle coloniale. Dominicain, revenu après l’indépendance, on l’appelle l’évêque des musulmans. Cette pièce, rend hommage à ces deux hommes profondément ouverts et fraternels.

Un message qui n’a rien perdu de son actualité, alors que différents intégrismes religieux se font de plus en plus violents dans le monde.

En partenariat avec le CIMY (Conseil des Institutions Musulmanes des Yvelines) et La Préfecture des Yvelines

Distribution

Texte d’Adrien Candiard O.P

Composition musicale, Percussion et mise en scène Francesco Agnello.

Comedien Jean Baptiste Germain et Francesco Agnello

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

