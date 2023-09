UDO, COMPLETEMENT A L’EST Le Scarabée La Verrière, 5 décembre 2023, La Verrière.

UDO, COMPLETEMENT A L’EST Mardi 5 décembre, 19h00 Le Scarabée Tarif B

Udo, complètement à l’est retrace la fabuleuse histoire du père de Blanche Neige. Un roi trapéziste, amnésique et inconnu.

Il nous entrainera dans un monde de souvenirs et de fantômes, dans la neige et sous les lumières de la piste. Un voyage fantasque, complètement à l’est, du prologue d’un conte jusqu’au fin fond de l’URSS.

Ce drôle de souverain voltigeur est accompagné par un musicien bruiteur qui crée de la matière sonore à partir d’objets complètement hétéroclites, marque de fabrique de La Cordonnerie. Êtes-vous prêts à partir complètement à l’est ?

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3265 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

@Sébastien Jaudon