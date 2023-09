JOUR DE FÊTE Le Scarabée La Verrière, 16 novembre 2023, La Verrière.

JOUR DE FÊTE Jeudi 16 novembre, 20h30 Le Scarabée

Chargés de pep et bonne humeur, trois jeunes artistes s’emparent des succès d’autrefois et leur offrent une véritable cure de jouvence.

Trois silhouettes se découpent dans le halo…

Chargés de peps et de bonne humeur, Gina, Léon et Diego nous entraînent dans un cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française et s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau.

De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur.

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle nous entraîne dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la contrebasse. Un spectacle swing, festif, drôle et interactif, pour redécouvrir en famille la chanson et le cinéma des années 30 à 50.

Émilie Drouet, chant

Corentin Rotureau, guitare, chant

François Saumonneau, contrebasse, chant

A partir de 19h, repas proposé par l’association Pan’s des Sens, sur réservation

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3256 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

