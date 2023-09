TU ME SUIS ? Le Scarabée La Verrière, 30 septembre 2023, La Verrière.

TU ME SUIS ? Samedi 30 septembre, 17h00 Le Scarabée

Tu me suis ? est la rencontre improbable d’une clown bavarde et excentrique et d’un danseur Hip-Hop. Un spectacle puzzle musical drôle et poétique dont toutes les pièces racontent une même histoire, celle d’une rencontre : un danseur Hip-Hop et une clown débordante de mots et d’énergie, dialoguent au rythme d’une batterie, métronome de leurs émotions. La danse, les mots et la musique s’entremêlent pour trouver dans le rire une façon d’être ensemble.

En partenariat avec la Mission Danse SQY

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3264 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

©Gilles Lasselin