CINEMA: LES TUCHE 4 Le Scarabée, 15 février 2023, La Verrière. CINEMA: LES TUCHE 4 Mercredi 15 février 2023, 15h00 Le Scarabée

Tarif unique 2 €

NOUVEAU AU SCARABÉE !!! CINÉ FAMILLE !!! Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee Le Centre Socioculturel de La Verrière vous propose de prendre du bon temps en famille ou entre amis pour une après-midi cinéma. Mercredi 15 février à 15h : Les Tuches 4 de Olivier Baroux Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL.

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T16:30:00+01:00

