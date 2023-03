WORKSHOPS II – Jazz Rock Le Scarabee

WORKSHOPS II – Jazz Rock Le Scarabee, 25 mars 2023, . WORKSHOPS II – Jazz Rock Samedi 25 mars, 14h00 Le Scarabee Danseur niveau confirmé Tarifs : 4 € (SQY) 5 € (hors SQY) Avec Alex Benth

Le jazz rock est un style très théâtral axé sur les jeux de jambes, avec un ancrage au sol et beaucoup de rebonds. Après une courte introduction à l’histoire de cette danse, Alex vous propose de travailler sur sa musicalité et ses pas de base.

Alex Benth

Danseur, chorégraphe, pédagogue, Alex fait partie des pionniers mythiques de la street-dance qui ont développé un style unique au début des années 1980 : le jazz-rock, ancêtre des danses hip-hop en France. Le Scarabee 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 13 87 40 »}, {« type »: « email », « value »: « scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T15:30:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T15:30:00+01:00 Danse Atelier

Détails Autres Lieu Le Scarabee Adresse 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Le Scarabee

Le Scarabee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//