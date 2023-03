WORKSHOPS III – Popping / Locking / Hype Le Scarabee, 25 mars 2023, .

WORKSHOPS III – Popping / Locking / Hype Samedi 25 mars, 14h00 Le Scarabee Danseur niveau confirmé – Tarifs : 4 € (SQY) 5 € (hors SQY)

Avec Eric M’Passi

Le principe de base du popping est de contracter les multiples muscles du corps au rythme de la musique afin de donner des mouvements saccadées et très atypiques.

Le locking danse aux gestes précis et arrêtés avec des mouvements très rapides des bras et des mains. Le Hype une danse très sautée et rythmée avec une répétition de certain pas de base.

Eric M’Passi

Danseur né, Eric s’est naturellement porté sur la chorégraphie. Bouger c’est bien, faire bouger les autres, c’est encore mieux. Il faut avoir le goût du spectacle, le sens de la musique, et surtout la passion de transformer les corps, de les diriger pour en faire des objets d’émotion, de passion.

Le Scarabee 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière [{« type »: « email », « value »: « scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 13 87 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T15:30:00+01:00

