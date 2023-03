WORKSHOPS I – Top-Rock Le Scarabee

WORKSHOPS I – Top-Rock
Samedi 25 mars, 11h00
Le Scarabee
Danseur niveau confirmé – Tarifs : 4 € (SQY) 5 € (hors SQY)
Avec Massamba Djibalene, alias Sosickx & Kadia Bâ, alias Fulany

Représentant l’ensemble des pas de danses debout réalisés par les danseurs de breakdance, le top-rock est initialement utilisé avant le passage au sol. Avec le temps, ces pas se sont complexifiés et diversifiés pour devenir une discipline à part entière.

Massamba Djibalene, alias Sosickx

Danseur autodidacte originaire de Trappes, Massamba découvre la danse Hip-Hop en 1995 et, est sacré champion du monde dans la catégorie News style (Hip- Hop) en 2005. Depuis, son implication dans la culture Hip-Hop rayonne aux plans national et international. En 2021, il est nommé référent des Yvelines de la discipline breaking pour les jeux olympiques de Paris 2024.

Kadia Bâ, alias Fulany

Également originaire de Trappes, Fulany rencontre la danse dès son enfance à travers les danses traditionnelles sénégalaises. Plongée toute jeune dans la culture hip-hop à travers le rap qu'elle écoute avec ses grands frères et soeurs, elle rencontre les danses hip-hop à son adolescence.

Le Scarabee
7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière
scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr
01 30 13 87 40

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

