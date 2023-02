Table ronde Babyâge : médiation du livre et de l’art pour les tout-petits Le Scarabee

Table ronde Babyâge : médiation du livre et de l’art pour les tout-petits Le Scarabee, 21 mars 2023, . Table ronde Babyâge : médiation du livre et de l’art pour les tout-petits Mardi 21 mars, 14h00 Le Scarabee

Sur réservation

Semaine nationale de la petite enfance : Babyâge ou BabyArt !, Cette année nous avons choisi d’aborder le thème de l’art pour les tout -petits. Le Scarabee 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière [{“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}] Et pour en parler et partager avec nous leur expérience, nous avons invité des professionnelles qui font entrer les bébés dans les musées, leur proposent des expositions, des ateliers, nous démontrant que les tout -petits sont naturellement des amateurs d’art éclairés et des créateurs !

Avec Céline Latil, responsable du Centre de documentation et Sou -Maëlla Bolmey, conférencière au Musée d’art contemporain du Val -de -Marne, Lucie Sauvageot, responsable de l’Action culturelle du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et Délia Sartor, comédienne. Tout public – Accueil à partir de 13h30 – Sur réservation auprès du CRPE Programme dans vos médiathèques et lieux partenaires ici

Un évènement Babyâge 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00

2023-03-21T17:00:00+01:00 ©SQY

Détails Autres Lieu Le Scarabee Adresse 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière lieuville Le Scarabee

Le Scarabee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//