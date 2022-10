CINEMA : SHAUN LE MOUTON , LA FERME CONTRE ATTAQUE Le Scarabee

Tout public et gratuit

de Will Becher et Richard Phelan Le Scarabee 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Quand Lu-La, une extra-terrestre dotée de pouvoirs incroyables atterrit près de la ferme de Shaun le mouton, ce dernier trouve rapidement une occasion de divertissements et d’aventure. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire ! Tout public et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T15:00:00+01:00

2022-11-23T16:30:00+01:00

Lieu Le Scarabee Adresse 7 Bis, Avenue Du Général Leclerc, 78320, La Verrière

