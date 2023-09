Cet évènement est passé Big Buddha Le Saxo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Big Buddha Le Saxo Marseille, 29 septembre 2023, Marseille. Big Buddha Vendredi 29 septembre, 22h00 Le Saxo Pas de frontière, pas de limite… le monde et ses musiques en partage ! Rendez vous sur le danz’floor planétaire… vous êtes cerné !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Le Saxo 16 Pl. Jean Jaurès, 13001 Marseille Marseille 13005 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T04:00:00+02:00

2023-09-29T22:00:00+02:00 – 2023-09-30T04:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Saxo Adresse 16 Pl. Jean Jaurès, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Saxo Marseille latitude longitude 43.295776;5.386183

Le Saxo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/