Happy Parvis « Inside » 2023 – Soirée concerts Samedi 8 juillet, 18h00 Le SAX – Espace Musical Achères Entrée libre

Les Happy Parvis « Inside » sont le moment de fêter tous ensemble la fin de saison au SAX !

8 JUILLET :

Abdul and the Gang (Gnawa Funk) :

« Une déflagration fructueuse, et rieuse, qui rend un hommage pacifiste aux Chibanis, à Mandela et aux printemps arabes. » Farra C – L’Humanité

Ëda Diaz (pop électro latine) :

« Le premier EP prometteur d’Ëda Diaz annonce les couleurs poétiques d’un univers électro-pop intimiste, où se fondent la douceur hispanophone d’une jeune chanteuse franco-colombienne pétrie de tradition latine et le tropacilsme feutré d’un producteur à la patte minimaliste » – Télérama

Sofia Pulp (soundtrack) :

Sofia Pulp est un rock band dans le plus pur style Garage/Surf des 60’s ou 70’s avec le son et les références du 21e siècle.

Ses cinq surfeurs font le voeu de vous faire revivre les moments les plus intenses de la musique portée à l’écran ; des classiques de Quentin Tarantino, Costa Gavras ou d’Oliver Stone jusqu’aux séries Netflix d’aujourd’hui ‘Narcos, ‘True Detective’…

Action, suspense ou dérision, le set fait cohabiter les icônes du film de genre ‘James Bond’, ‘Peter Gunn’ avec les anti héros les plus en vue ‘Ghostbuster’, ‘K2000’…

Le SAX – Espace Musical Achères 2 rue des champs 78260 Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

