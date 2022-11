Journée Musicien·nes 78 Le Sax / Achères / 78 Achères Catégories d’évènement: Achères

Yvelines

Journée Musicien·nes 78 Samedi 17 décembre, 14h30 Le Sax / Achères / 78

Entrée libre

Le temps fort du dispositif d’accompagnement porté par le RIF et ses adhérents en Yvelines , la Journée des musicien·nes aura lieu le 17 décembre prochain au SAX à Achère Le Sax / Achères / 78 2 rue des champs Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France Pour les musicien·nes, c’est l’occasion de rencontrer les structures musiques actuelles du département (MJC, salles, associations, studios…) et de présenter son projet. Cette journée leur permet également de découvrir les outils pratiques pour se développer et se structurer, de bénéficier du partage d’expérience d’autres artistes, et de mieux comprendre le paysage des musiques actuelles en Île-de-France. PROGRAMME(14h30-21h)

(Détails du programme disponibles prochainement) SPEED MEETINGS 15h-17h

15h-17h SANTÉ DES MUSICIEN·NES 15H-18H

15H-18H ATELIERS 17h-18h

17h-18h TABLE RONDE « PARCOURS D’ARTISTES » 17h-18h

17h-18h APERO-RENCONTRES 18h-19h

18h-19h CONCERTS 18h30-21h

