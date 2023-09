PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres Le Sax Achères, 1 décembre 2023, Achères.

PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres Vendredi 1 décembre, 20h30 Le Sax

« PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres » est librement inspirée de l’histoire vraie des Slits, le premier groupe de punk féminin londonien.

Les Slits se sont formées en 1976 et se sont séparées en 1979.

Elles étaient quatre : Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit.

Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

Le Sax 2 rue des Champs 78260 Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.soycreation.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « soy.creation.cuisine@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:05:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:05:00+01:00