du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Templière de Libdeau

### Venez découvrir les différentes techniques de taille de pierre en compagnie d’un professionnel. L’atelier des tailleurs de pierre permet au jeune public (ou moins jeune) de se familiariser avec les outils traditionnellement utilisés. Vous pourrez vous exercer sur place au sciage de la pierre, au traçage, au taillage… L’atelier est dirigé par un membre de l’association, tailleur de pierre de métier et ancien compagnon du tour de France. Une œuvre originale, en lien avec la chapelle, sera produite à cette occasion. Un petit stand sera proposé aux enfants qui désireront s’essayer à la taille et à la gravure sur pierre. Plus de détails et contacts sur le site de l’association: [www.libdeau.fr](http://www.libdeau.fr) Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux: Facebook: [[https://www.facebook.com/chapellelibdeau](https://www.facebook.com/chapellelibdeau)](https://www.facebook.com/chapellelibdeau) Twitter: [[https://twitter.com/libdeau](https://twitter.com/libdeau)](https://twitter.com/libdeau)

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle Templière de Libdeau Lieu-dit Ferme de Libdeau, D611, 54200 Toul

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00

