Atelier théâtre Le Sauvegarde 37 Joué-lès-Tours, 17 juillet 2023, Joué-lès-Tours.

Atelier théâtre 17 juillet – 4 août Le Sauvegarde 37

Dans le cadre de la création des Femmes Savantes de Molière (version 45 minutes, tout public et à destination des collèges), le collectif Le Poulpe propose des ateliers d’initiation au théâtre.

Il s’agit d’un partenariat avec l’association La Sauvegarde 37, et les ateliers seront à destination des jeunes de l’association, de 11 à 15 ans et de 16 à 21 ans, avec pour certain(e)s peu de pratique de la langue française.

L’atelier sera donc adapté, avec une grande place au corporel, à la musique, aux dynamiques de groupe, et à l’improvisation pour créer des personnages.

Le Sauvegarde 37 15 rue du Franc-Palais 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://sauvegarde37.fr/ La Sauvegarde 37 est une association qui a pour objet la protection et l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes en danger physique, moral ou en risque de l’être. Elle œuvre également en faveur de l’enfance délinquante. Dans l’ensemble de ses actions, les liens parentaux et familiaux sont considérés comme primordiaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-08-04T14:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

©Collectif Le Poulpe