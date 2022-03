Le Sauvage de/avec Jérôme Gallician Ostau dau País Marselhés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un comédien musicien raconte l’histoire d’un homme, connu sous le nom de Le Sauvage (1865- 1947), poète insurgé, revenu transformé de l’expérience coloniale en Afrique. Le spectacle mêle récit et musique, slam et paysages sonores, chants d’amour et de révolution en langue d’oc. Le Sauvage (Paul Blanchet jusqu’à son retour d’Afrique), chansonnier, jardinier, descoucouneur, fabricant de cadrans solaires, acteur de cinéma sans chapeau ni aucun signe hiérarchique, chante des odes aux araignées en « provençal ensauvagé», fuse sur son vélo aux 35 cloches, pourfend le culte du progrès, fait sensation à Carnaval, invente le mot anthropomule, cite L’astronomie populaire de Flammarion, compose des fresques avec ses feuilles d’impôts, apprend aux enfants à aimer les orties. Le Sauvage Spectacle / Récit musical – 50 mn – Tous publics De et avec : Jérôme Gallician – Récit, chant, percussions, looper, shrut box, bénas, objets sonores. Adhésion obligatoire : 2€ P.A.F : 5€ conseillés

