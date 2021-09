Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Le sauvage Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le vendredi 24 septembre à 20:30

Durée 1h 43min Réalisateur : Jean-Paul Rappeneau Interprètes : Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi Vannuchi, Tony Roberts, Bobo Lewis Synopsis : Las de la vanité parisienne, Martin, créateur de parfums, s’est exilé sur une île d’Amérique latine. Un jour qu’il est de passage à Caracas, sa nuit est troublée par l’irruption de Nelly, volcanique jeune femme fuyant son fiancée. Elle propose à Martin de lui vendre un Toulouse-Lautrec, emprunté à son patron, en guise de salaire s’il l’aide à rentrer en France. Celui-ci accepte. Soulagé, il regagne son île où il a la surprise de retrouver Nelly. comédie française, aventure, romance Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:10:00

