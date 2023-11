Le Saut Hermès au Grand Palais Éphémère Grand Palais Éphémère Paris, 15 mars 2024, Paris.

Du vendredi 15 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

dimanche

de 09h00 à 19h00

samedi

de 09h30 à 23h00

vendredi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

À partir de 50 €

Le Saut Hermès revient les 15, 16 et 17 mars 2024. Cette quatorzième édition se déroule pour la troisième fois au Grand Palais Éphémère, au cœur de Paris.

Réservé aux meilleurs cavaliers du monde et aux jeunes cavaliers de moins de 25 ans, ce concours est également un lieu de rencontre autour de l’univers du cheval avec une succession d’expériences uniques.

A l’intérieur du Grand Palais Éphémère, on flâne autour des tribunes, on s’installe dans les gradins, on encourage les athlètes et on admire un spectacle équestre inédit.

Mais le Saut Hermès ne s’arrête pas là ! Sur le champ de Mars, il est possible de regarder les cavaliers et leurs montures se détendre sur le paddock jouxté aux écuries. De l’autre côté de l’allée centrale se trouve une carrière dédiée aux animations équestres et autres activités ludiques, ouvertes à tous les promeneurs !

Cette année encore, le Saut Hermès ravit petits et grands, équitants et néophytes en plein cœur de la capitale française.

Grand Palais Éphémère 2 Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://fb-gle.tickandlive.com/?idwl=2

