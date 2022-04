Le Saut de Gouloux, migration le retour Gouloux Gouloux Catégories d’évènement: Gouloux

Gouloux Nièvre Gouloux 10 EUR Migration, le retour !

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Venez découvrir les secrets de la migration et les dangers qui guettent les oiseaux pendant ce long voyage, au cours d’une petite balade ponctuée de jeux et de défis.

Lieu de rendez-vous : parking du saut de Gouloux

Réservation obligatoire.

