Fossieux, Moselle

LE SAULNOIS FAIT SON CINÉMA – UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT

Moselle

LE SAULNOIS FAIT SON CINÉMA – UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT Fossieux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Fossieux.

Fossieux Moselle Fossieux Dans le cadre de l’édition 2021 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Fossieux vous propose le film UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

« Saint-Loin-la-Mauderne », un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.

Son dernier espoir : relancer l’usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence d’un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne! +33 3 87 05 11 11 https://www.cc-saulnois.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT DU PAYS SAULNOIS

Fossieux