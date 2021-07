Rodalbe Rodalbe Moselle, Rodalbe LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE ATTAQUE Rodalbe Rodalbe Catégories d’évènement: Moselle

LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE ATTAQUE Rodalbe, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rodalbe. LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE ATTAQUE 2021-07-17 – 2021-07-17

Rodalbe Moselle Rodalbe Dans le cadre de l’édition 2021 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Rodalbe vous propose le film SHAUN LE MOUTON, LA FERME CONTRE ATTAQUE pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

Objectif Laine !

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

