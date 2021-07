Francaltroff Francaltroff Francaltroff, Moselle LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON Francaltroff Francaltroff Catégories d’évènement: Francaltroff

Moselle

LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON Francaltroff, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Francaltroff. LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – SHAUN LE MOUTON 2021-07-17 – 2021-07-17

Francaltroff Moselle Francaltroff Dans le cadre de l’édition 2021 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Francaltroff vous propose le film SHAUN LE MOUTON pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Francaltroff, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Francaltroff Adresse Ville Francaltroff lieuville 48.96202#6.79842