Ommeray 57810 Ommeray Dans le cadre de l’édition 2022 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes d’Ommeray vous propose le film PASSENGERS pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains… En cas de mauvais temps, séance maintenue dans l’église +33 3 87 05 11 11 https://www.cc-saulnois.fr/ Ommeray

