LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – LES ENFANTS DU MARAIS Craincourt, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Craincourt.

Dans le cadre de l’édition 2021 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Craincourt vous propose le film LES ENFANTS DU MARAIS pour une diffusion GRATUITE !

Synopsis :

« On est des gagne-misère, mais on n’est pas des peigne-culs », telle est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et quelque peu poête qui vit au bord d’un étang avec son ami Riton, qui élève trois enfants turbulents issus de son second mariage. Riton, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d’oublier sa première femme et grand amour. Autour d’eux il y a également Amédée, un rêveur passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche et Tane, le conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme, Marie.

+33 3 87 05 11 11 https://www.cc-saulnois.fr/2/index.php

dernière mise à jour : 2021-07-07 par