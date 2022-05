LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – LE VOYAGE D’ARLO Oron, 18 juin 2022, Oron.

Dans le cadre de l’édition 2022 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes d’Oron vous propose le film LE VOYAGE D’ARLO pour une diffusion GRATUITE !

Synopsis :

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?

Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

