LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – DINOSAURE

LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – DINOSAURE, 15 juillet 2022, . LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – DINOSAURE

2022-07-15 – 2022-07-15 Dans le cadre de l’édition 2022 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Vic-sur-Seille vous propose le film DINOSAURE pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

La Terre, il y a soixante-cinq millions d’années. Une colonie de lémuriens menant une existence paisible sur une île paradisiaque découvre par hasard un oeuf de dinosaure. Lorsque la coquille se fissure, c’est un petit iguanodon qui en sort… Les lémuriens le recueillent et le baptisent Aladar. Celui-ci grandit parmi eux, jusqu’au jour où une météorite détruit l’île et contraint tout le monde à l’éxil. Ils trouvent refuge auprès d’un groupe de dinosaures voyageant à la recherche de la terre des Nids. Très vite, Aladar se heurte a Kron, l’impitoyable chef… Diffusion maintenue en cas de mauvais temps, salle des Carmes +33 3 87 05 11 11 dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville