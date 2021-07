Lidrezing Lidrezing Lidrezing, Moselle LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – BABE LE COCHON Lidrezing Lidrezing Catégories d’évènement: Lidrezing

Moselle

LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – BABE LE COCHON Lidrezing, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lidrezing. LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – BABE LE COCHON 2021-07-16 – 2021-07-16

Lidrezing Moselle Lidrezing Dans le cadre de l’édition 2021 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Lidrezing vous propose le film BABE LE COCHON pour une diffusion GRATUITE ! Synopsis :

Conte animalier dont le heros est Babe, un tout jeune porcelet. Le fermier Hoggett le gagna pour quelques sous dans une foire agricole. Trop jeune pour passer a la casserole mais neanmoins conscient du sort qui l’attend, Babe va se rendre indispensable a la ferme et devenir le premier cochon berger. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lidrezing, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Lidrezing Adresse Ville Lidrezing lieuville 48.88309#6.69805