CONFÉRENCE : OPÉRATION LOYTON 13 La Parrière Quieux, 16 avril 2023, Le Saulcy.

Conférence de Philippe Guilleminot, auteur de « Opération Loyton : Les guerriers de Manicoco, 2022 », en partenariat avec l’association Loyton.

L’histoire méconnue et tragique de l’opération Loyton qui à l’automne 1944 a profondément marqué la vallée du Rabodeau.

Avec une forte détermination, en s’appuyant sur les précieux travaux de ses trop rares prédécesseurs, Philippe Guilleminot retrace les détails d’une opération militaire engagée par le 2e régiment des SAS (forces spéciales britanniques) derrière les lignes ennemies, autour de Moussey. Cette opération, initialement prévue pour ne durer que 2 à 3 semaines, s’est malheureusement prolongée avec des conséquences désastreuses pour ces valeureux soldats, les résistants qui ont combattu à leurs côtés et les gens d’ici qui les ont aidé.. Tout public

Dimanche 2023-04-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. 0 EUR.

13 La Parrière Quieux Helicoop

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est



Conference by Philippe Guilleminot, author of « Operation Loyton: The Warriors of Manicoco, 2022 », in partnership with the Loyton Association.

The little-known and tragic story of Operation Loyton, which in the autumn of 1944 had a profound effect on the Rabodeau Valley.

With great determination, and based on the precious works of his too few predecessors, Philippe Guilleminot retraces the details of a military operation undertaken by the 2nd SAS regiment (British special forces) behind enemy lines, around Moussey. This operation, initially planned to last only 2 to 3 weeks, unfortunately was prolonged with disastrous consequences for these valiant soldiers, the resistance fighters who fought alongside them and the local people who helped them.

Conferencia de Philippe Guilleminot, autor de « Operación Loyton: los guerreros de Manicoco, 2022 », en colaboración con la Asociación Loyton.

La trágica y poco conocida historia de la Operación Loyton, que en el otoño de 1944 afectó profundamente al valle del Rabodeau.

Con gran determinación, y basándose en el valioso trabajo de sus predecesores, demasiado escasos, Philippe Guilleminot vuelve sobre los detalles de una operación militar emprendida por el 2º regimiento SAS (fuerzas especiales británicas) detrás de las líneas enemigas, en los alrededores de Moussey. Esta operación, inicialmente prevista para durar sólo 2 o 3 semanas, se prolongó desgraciadamente con consecuencias desastrosas para estos valientes soldados, los resistentes que lucharon junto a ellos y la población local que les ayudó.

Vortrag von Philippe Guilleminot, Autor von « Opération Loyton: Les guerriers de Manicoco, 2022 », in Zusammenarbeit mit dem Verein Loyton.

Die unbekannte und tragische Geschichte der Operation Loyton, die im Herbst 1944 das Tal von Rabodeau tief geprägt hat.

Mit starker Entschlossenheit und gestützt auf die wertvollen Arbeiten seiner zu seltenen Vorgänger zeichnet Philippe Guilleminot die Einzelheiten einer militärischen Operation nach, die vom 2. Regiment der SAS (britische Spezialeinheiten) hinter den feindlichen Linien um Moussey eingeleitet wurde. Die Operation, die ursprünglich nur zwei bis drei Wochen dauern sollte, zog sich leider in die Länge, mit katastrophalen Folgen für die tapferen Soldaten, die Widerstandskämpfer, die an ihrer Seite kämpften, und die Einheimischen, die ihnen halfen.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES