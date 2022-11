Repas conté et chanté Le Saudade Saint-Hervé Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Hervé

Repas conté et chanté Le Saudade, 11 décembre 2022, Saint-Hervé. Repas conté et chanté Dimanche 11 décembre, 12h30 Le Saudade

sur réservation avant le 5 décembre 2022. Tarif : 22€

De Ouip En Ouap vous propose comme chaque année un repas convivial pendant le quel vous pourrez chanter, conter ou écouter des chants et contes de Bretagne et d’ailleurs… Le Saudade 2 rue des Douets ploufragan Saint-Hervé 22440 Côtes-d’Armor Bretagne De Ouip En Ouap vous propose comme chaque année un repas convivial pendant le quel vous pourrez chanter, conter ou écouter des chants et contes de Bretagne et d’ailleurs…tout en dégustant les plats préparés par Christine et Rogerio du SAUDADE.

Une bonne occasion de passer un bon moment avec des amis et/ou de faire connaissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T12:30:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 De Ouip En Ouap

