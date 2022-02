Le satellite Gaïa, mètre de la galaxie Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le satellite Gaïa, mètre de la galaxie Cité des sciences et de l’Industrie, 25 juin 2022, Paris. Le satellite Gaïa, mètre de la galaxie

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 25 juin à 14:30

Cette nouvelle version répertorie et caractérise, avec une précision sans précédent, 1,8 milliard d’étoiles ! Le traitement des données scientifiques transmises par Gaia, est confié aujourd’hui à 420 scientifiques européens et 10 scientifiques internationaux. Comment est réalisé un catalogue d’étoiles ? A quoi sert-il ? Quel rôle joue la coopération européenne dans l’établissement de ce catalogue ? Quelles questions se posent à la lumière de ces nouvelles données et quels enjeux pour l’astronomie ? Avec des chercheurs de l’Observatoire de Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La toute dernière version du catalogue d’étoiles de notre galaxie réalisée grâce au satellite européen Gaia, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, est sur le point d’être rendue publique. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le satellite Gaïa, mètre de la galaxie Cité des sciences et de l’Industrie 2022-06-25 was last modified: by Le satellite Gaïa, mètre de la galaxie Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 25 juin 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris