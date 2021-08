Beaugency Théâtre le Puits-Manu Beaugency, Loiret Le SAS Théâtre le Puits-Manu Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Le SAS Théâtre le Puits-Manu, 24 septembre 2021, Beaugency. Le SAS

Théâtre le Puits-Manu, le vendredi 24 septembre à 20:30

AVEC Nathalie Chouteau-Gilet MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Christian Sterne MUSIQUES Yann Tiersen Drôle de coin, la, entre deux mondes. La cellule des partantes. Dehors, on dit jamais partante. Après seize ans de détention, une femme vit sa dernière nuit dans une cellule dédiée aux «partantes». Le sas. Souvenirs, supputations, réflexions, rage, affection, ferveur, hésitations… s’entrechoquent et s’enlacent dans cet ultime espace-temps, précédant le grand saut dans le monde libre. Comment, après tant d’années, se préparer a passer d’un monde clos, grillage, a un autre monde transformé, vieilli, indifférent? Toute la nuit a imaginer, a fomenter, a envisager, a tergiverser… La, dans le sas… CRÉATION 2019 – Dure e 1h20 – A partir de 14 ans

8€ ou 12€

Après seize ans de détention, une femme vit sa dernière nuit dans une cellule dédiée aux «partantes». Le sas. Théâtre le Puits-Manu Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre le Puits-Manu Adresse Beaugency Ville Beaugency lieuville Théâtre le Puits-Manu Beaugency